الان تتابع الدوري السعودي يحتل مركزًا متقدما في قائمة “الدوريات الأعلى رواتب” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر اتحاد الصحفيين الرياضيين، قائمة بالدوريات الأكثر إنفاقا على رواتب اللاعبين في العالم، وضمت “12 دوري”. الدوري الإنجليزي الممتاز جاء في المركز الأول، بمعدل راتب 3.7 مليون دولار سنويا للاعب الواحد، فيما جاء الدوري الإسباني بالمركز الثاني، بمعدل راتب 2.8 مليون دولار سنويا للاعب الواحد. وفي المركز الثالث جاء الدوري الإيطالي بمعدل 1.9 مليون دولار سنويا، ثم الدوري الألماني بمعدل 1.8 مليون دولار سنويا، ثم الفرنسي بمعدل 1.2 مليون دولار سنويا. وسجل دوري المحترفين السعودي حضورا في القائمة، حيث أتى في المركز الحادي عشر بمعدل رواتب اللاعبين، حيث بلغ المعدل 0.4 مليون دولار سنويا للاعب الواحد. وهذه قائمة أعلى معدلات الرواتب للاعبين بحسب الدوريات: الدوري الإنجليزي الممتاز: معدل راتب 3.7 مليون دولار سنويا للاعب الواحد. الدوري الإسباني: معدل راتب 2.8 مليون دولار سنويا للاعب الواحد. الدوري الإيطالي: معدل راتب 1.9 مليون دولار سنويا للاعب الواحد. الدوري الألماني: معدل راتب 1.8 مليون دولار سنويا للاعب الواحد. الدوري الفرنسي: معدل راتب 1.2 مليون دولار سنويا للاعب الواحد. الدوري الصيني: معدل راتب مليون دولار سنويا للاعب الواحد. الدوري الروسي: معدل راتب 0.9 مليون دولار سنويا للاعب الواحد. الدوري التركي: معدل راتب 0.8 مليون دولار سنويا للاعب الواحد. الدوري البرازيلي: معدل راتب 0.6 مليون دولار سنويا للاعب الواحد. الدوري الأمريكي: معدل راتب 0.5 مليون دولار سنويا للاعب الواحد. الدوري السعودي: معدل راتب 0.4 مليون دولار سنويا للاعب الواحد. الدوري الاسكتلندي: معدل راتب 0.3 مليون دولار سنويا للاعب الواحد.

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