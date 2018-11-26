نجم النصر: المرشحين لجائز أفضل لاعب إفريقي دون المستوى

صرح الدولي النيجيري أحمد موسى، جناح النصر ، عن غضبه الشديد، لعدم تواجد اسمه أو لاعب من بلاده، في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، والتي تمنحها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتوج المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، لعام 2017، بعد تألقه الكبير مع فريقه الحالي، ومن قبله روما الإيطالي.

واعتبر موسى في تصريحات لشبكةaoifootball.com ، أن ما قدمه نجوم منتخب نيجيريا، في كأس العالم 2018 بروسيا، جدير بأن يتواجد لاعب او أكثر، في القائمة المرشحة، لجائزة الأفضل في إفريقيا.

وأضاف نجم النصر: "عندما ترى اللاعبين الموجودين في القائمة، فإنهم لا يرقون إلى مستوى ما فعلناه في كأس العالم".

وطالب أحمد موسى، اللاعبين النيجيريين الشباب، ببذل أقصى جهد ممكن، خلال الفترة القادمة، من أجل أن يتم اختيارهم في السنوات المقبلة، ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

جدير بالذكر أن "بي بي سي"، اختارت المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني "ليفربول"، والسنغالي كاليدو كوليبالي "نابولي"، والغاني توماس بارتي "أتلتيكو مدريد"، والمغربي مهدي بن عطية "يوفنتوس"، للتنافس على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، لعام 2018.