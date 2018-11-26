ثلاثة إصابات تزعج برشلونة قبل مواجهة إيندهوفن

صرح نادي برشلونة الأسباني عن تعرض المهاجم لويس سواريز إلى إصابة في الركبة، وغيابه بالتالي عن قائمة المدرب أرنيستو فالفيردي التي ستواجه أيندهوفن الهولندي يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا بسبب إصابة بالركبة.

ويعاني سواريز من انزعاج في الركبة اليمنى ما يستدعي علاجا بيولوجيا بالخلايا الجذعية خلال الأيام المقبلة.

وقال النادي إن غياب نجم منتخب أوروغواي عن الملاعب سيمتد إلى أسبوعين.

كما تعرض الحارس جاسبر سيلسن إلى إصابة خلال عمليات الإحماء قبيل مباراة أتلتيكو مدريد في "ميتروبوليتانو اندا" السبت الماضي، لتظهر الفحوصات أنه أصيب بتمزق صغير في الساق اليمنى ويحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للتعافي.

أما البرازيلي آرثر فسيغيب عن لقاء أيندهوفن بسبب حاجته إلى الراحة، بينما استرد فالفيردي كلا من راكيتيتش وكوتينهو، اللذين تدربا يوم الإثنين، وتلقيا التصريح الطبي للعب المباريات.

وإليكم قائمة برشلونة المسافرة إلى الأراضي الهولندية لمواجهة إيندهوفن: تيرشتيغن، إجناسيو بينيا، خوكين إزكيتا، ميراندا، أومتيتي ، ريكارد بويج، خوان برانداريز، لينغليت، خوردي ألبا، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، دينيس سواريز، ، أرتورو فيدال، كوتينهو، ميسي، ديمبيلي، مالكوم، كارليس ألينيا، منير الحدادي.

وكان برشلونة قد أعلن أمس الأحد عن إصابة الثنائي سيرجي روبيرتو والبرازيلي رافينيا خلال مباراة أتلتيكو مدريد، وغياب الأول عن الملاعب لثلاثة إلى أربعة أسابيع بسبب تمزق في العضلة الخلفية، بينما تعرض رافينيا إلى قطع في الرباط الصليبي وسيضطر إلى إجراء عملية جراحية!