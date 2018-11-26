يوفنتوس يسعي لضم زميل كريستيانو رونالدو

تحاول إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي للحصول على خدمات الإسباني ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، خلال الفترة الحالية لتدعيم الخط الهجومي للفريق خلال الفترة المقبلة والمنافسة بقوة على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا.

صرحت شبكة «راي سبورت» الإذاعية الإيطالية، أن يوفنتوس يرغب في خطف أسينسيو من ريال مدريد، وأن لاعب خط هجوم «المرينجي» يُعد أحد أولويات «السيدة العجوز» خلال الفترة الحالية لضمان المنافسة وبقوة على بطولة «التشامبيونزليج».

وأضافت أن مسؤولي العملاق الإيطالي أجروا بالفعل أولى الاتصالات مع وكيل أعمال اللاعب وقد بدت النتائج إيجابية، وأن بطل إيطاليا يرغب في ضم اللاعب ليوجد بجانب زميله السابق كريستيانو رونالدو، والذي رحل عن ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، والانضمام لبطل إيطاليا الذي يديره فنيًا ماسيميليانو أليجري.

وفي سياق آخر أكدت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، أن هناك لاعبًا إسبانيًا آخر قد ينضم إلى يوفنتوس خلال الفترة المقبلة، ألا وهو دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي هذا السياق أشارت إلى أن دي خيا، والذي رفض في عدة مناسبات تجديد تعاقده مع «الشياطين الحمر»، على رادار عدد من الأندية الأوروبية، وأن يوفنتوس نفسه يُدرك جيدًا أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يُعد الخصم الأقوى له في تلك الصفقة، ولهذا شرعت إدارة «البيانكونيري» في إجراء المحادثات الأولى مع اللاعب ووكيل أعماله لبحث سبل انتقاله إلى الدوري الإيطالي عما قريب عبر بوابة «السيدة العجوز».

ويبدو أن رحيل دافيد دي خيا عن مانشستر يونايتد بات قريبًا، إذ أكدت بعض الأنباء والتقارير الصحفية أن إدارة النادي حاولت في عدة مناسبات تجديد عقد اللاعب وقدمت له عرضًا جديدًا براتب أسبوعي يصل إلى 300 ألف يورو، ولكن اللاعب رفض أيضًا، وهو ما يُشير إلى أن استمراره في إنجلترا بات معقدًا.