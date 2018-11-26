الآسيوي يرفض مشاركة أندية بحرينية في الدوري السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

رفضت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم مشاركة أندية بحرينية في الدوري السعودي الموسم المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن لجنة المسابقات الآسيوية عقدت اجتماعها اليوم بالعاصمة العمانية مسقط على هامش حفل توزيع الجوائز الآسيوية الذي سيقام بعد غد.

وأوضح مصدر بلجنة المسابقات الآسيوية أن القرار جاء بعد دراسة أولية لحالة الطلب البحريني ووفقا لتباين حالة الطلب وظروفه مع حالات لعب بعض الأندية في أوروبا بدوريات خارجية فقد تم رفض الطلب.