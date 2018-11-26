شكرا لقرائتكم خبر بطولة الجولف الدولية تنطلق الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة يعقد ظهر بعد غد في مقر نادي ملاعب الرياض للجولف، المؤتمر الخاص بالبطولة الدولية الرابعة المفتوحة للجولف، والتي ستجرى برعاية رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية تركي آل الشيخ بمشاركة نخبة من الأبطال السعوديين والعرب والدوليين. وسيستعرض الرئيس التنفيذي لاتحاد اللعبة ماجد السرور ومدير البطولة محمد العيسى ومالك ملاعب الرياض للجولف يوسف الدويش خلال المؤتمر، كل ما يتعلق بالبطولة وتفاصيل المنافسات والمشاركين. وستنطلق البطولة التي يحمل لقبها، السعودي عثمان الملا صباح الخميس عبر موسمها الرابع، فيما تختتم مساء السبت المقبل.



شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الجولف الدولية تنطلق الخميس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مكه وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مكه ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .