شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يختتم استعداداته لمواجهة يونج بويز بأبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم فريق مانشستر يونايتد الانجليزى تدريباته اليوم استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام يونج بويز السويسري غدًا الثلاثاء. وشارك فى التدريبات جميع اللاعبين تحت قيادة الداهية البرتغالية جوزيه مورينيو المدير الفنى للفريق وذلك وسط حالة من التوتر نتيجة تراجع نتائج الفريق على المستوى المحلي ببطولة الدوري الانجليزي ومطالبة البعض للاعب الفرنسي الشهير بول بوجبا بالرحيل فى ظل الخلافات الكبيرة التى تجمعه ومدرب الفريق. وشهدت التدريبات ندية كبيرة بين اللاعبين للدخول فى التشكيلة المتوقعة للمباراة.

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يختتم استعداداته لمواجهة يونج بويز بأبطال أوروبا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .