شكرا لقرائتكم سكولاري يدعو بوكا جونيورز إلى عدم خوض النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى لويس فيليبي سكولاري، المدير الفني لبالميراس بطل الدوري البرازيلي، رأيه في الأزمة الجارية بشأن نهائي ليبرتادوريس هذا العام.

وقال سكولاري في تصريحات صحفية إن إياب النهائي يجب ألا يلعب، وأنه من الصحيح تتويج بوكا جونيورز هذا العام، بعدما تعرضت حافلته لهجوم من قبل مشجعي خصمه في النهائي، ريفر بليت، ما أدى لتأجيل مباراة الإياب.

وأوضح "بوكا لديه الحق في عدم اللعب، لو كنت أنا في بوكا، لما لعبت، لا أعرف ما هي حالة بابلو (بيريز)، قائد بوكا العظيم، هناك واقعة مماثلة حدثت قبل 3 أعوام وتم اعتبار ريفر منتصرا، الصحيح أن يمنحوا اللقب لبوكا".

وكان بوكا أطاح ببالميراس في نصف نهائي ليبرتادوريس هذا العام، بعدما فاز عليه ذهابا 2-0 وتعادل إيابا 2-2.

وكانت حافلة بوكا تعرضت مساء السبت، للرشق بالحجارة والزجاجات أثناء توجهها لملعب "مونيمونتال" الذي يستضيف مباراة الإياب، ما أدى لتهشم نوافذها وإصابة قائد الفريق بابلو بيريز في عينه.

كما أبدى عدد من لاعبي الفريق استيائهم من تعرضهم للغاز الحارق، الذي استخدمته قوات الأمن لتفريق المعتدين.

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" تأجيل المباراة إلى الأحد، ثم قرر تأجيل المباراة لأجل غير مسمى "بسبب عدم ضمان ظروف المساواة بين الفريقين".

وفي سياق آخر، أكد سكولاري، الذي قاد بالميراس للتتويج ببطولة الدوري البرازيلي للمرة العاشرة في تاريخه، أنه غير راض على تحقيق بطولة واحدة من 3 نافس عليها الفريق هذا الموسم.

وتوج بالميراس الأحد، ببطولة الدوري قبل جولة من النهاية بفوزه 0-1 على فاسكو دا جاما، بهدف للمهاجم ديفرسون في الدقيقة 72، ليرفع رصيده إلى 77 نقطة بفارق 5 نقاط عن فلامنجو أقرب ملاحقيه.

ورغم تتويجه باللقب إلا أن الفريق كان قد أقصى قبل أسابيع من نصف نهائي كأسي البرازيل وليبرتادوريس.

وقال مدرب البرازيل السابق "إنها بطولة كنا ننافس عليها طوال العام، ولكنه كان فوزا ببطولة من 3 كنا ننافس عليها، لا زلنا في شكوك مع بالميراس، سنرى ما إذا كان بوسعنا الفوز بأشياء أخرى العام المقبل".

وتولى سكولاري قيادة بالميراس في 26 يوليو/تموز الماضي بينما كان الفريق يحتل المركز السادس في المسابقة، ليقوده بعدها لتحقيق اللقب العاشر في تاريخه في موسم خاض فيه 22 مباراة بدون هزيمة.

واعتبر سكولاري أن اللقب يعني له إعادة انبعاثه كمدرب ودفن شبح الهزيمة 1-7 أثناء توليه قيادة البرازيل أمام ألمانيا في نصف نهائي مونديال 2014.

ومن المقرر أن يرفع بالميراس كأس البطولة على ملعبه يوم الأحد المقبل، في الجولة الأخيرة، حين يواجه فريق سبورت.