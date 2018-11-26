شكرا لقرائتكم بتروجت يفوز على سموحة بهدف بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حقق فريق بتروجت فوزا غاليا على سموحه بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جمعتهما باستاد السويس ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للدورى .
أحرز هدف المباراة محمود صلاح فى الدقيقة 14 من عمر اللقاء من تمريرة متقنة من الأثيوبى شيمس بيكلى وضعها محمود صلاح فى المرمى مباشرة معلنا عن هدف السبق للفريق البترولى .
وقد حاول لاعبو سموحه خلال الدقائق المتبقية من عمر اللقاء إحراز هدف التعادل ، وبالفعل سنحت لهم العديد من الفرص السهلة أمام محمد بونجا حارس مرمى بتروجت الذى نجح فى التصدى لكافة الكرات الخطرة التى وصلته داخل منطقة الجزاء .
بهذه النتيجة ارتفع رصيد بتروجت إلى 15 نقطة فى المركز الرابع عشر للدورى ، بينما تجمد رصيد سموحه عند 20 نقطة فى المركز الخامس .
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