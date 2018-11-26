شكرا لقرائتكم كاسونجو يقود هجوم الزمالك امام الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك ، تشكيله فريقه لخوض مباراة الجونة ، ضمن مواجهات الجولة الـ 16 لمسابقة الدوري المصرى ، والتي ستنطلق في الثامنة مساءا على ملعب بتروسبورت . جاء تشكيل الزمالك على النحو التالى :- محمود جنش فى حراسة المرمي حمدي النقاز - محمد عبد السلام - محمود علاء - عبد الله جمعه فى خط الدفاع فرجاني ساسي - طارق حامد - محمود كهربا - إبراهيم حسن - يوسف أوباما خط الوسط كاسونجو خط الهجوم بينما يتواجد على مقاعد البدلاء : - عماد السيد - عمر السعيد - محمد عنتر - مصطفى فتحى - بهاء مجدى - يوسف كماتشو - محمود عبد العزيز فيما استبعد الجهاز الفنى محمد حسن من القائمة النهائية وسبق وغادر محمد إبراهيم المعسكر للإصابة .

شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو يقود هجوم الزمالك امام الجونة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .