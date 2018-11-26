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شكرا لقرائتكم الأهلى يستعد لمباراة المقاولون .. جلسة عبد الحفيظ مع عاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شهد مران الأهلي الأخير قبل مواجهة المقاولون العرب والذي اقيم مساء اليوم الأثنين علي ملعب التتش بالجزيرة العديد من اللقطات المرصودة بالصور، والتي يعد ابرزها ضحكات الحاوي مع زملائه وجلسة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع حسام عاشور قائد الفريق.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب غدا الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، علي ملعب ستاد السلام الدولي.
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