شكرا لقرائتكم الشوط الأول .. بتروجت يتقدم بهدف على سموحه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم فريق بتروجت الشوط الأول متقدما على سموحه بهدف مقابل للاشئ فى المباراة المقامة بينهما باستاد السويس ضمن فاعليات الأسبوع السادس عشر للدورى .

أحرز هدف المباراة محمود صلاح فى الدقيقة 14 من عمر اللقاء من تمريرة متقنة من الأثيوبى شيمس بيكلى وضعها محمود صلاح فى المرمى مباشرة معلنا عن هدف السبق للفريق البترولى .

وقد حاول لاعبو سموحه خلال الدقائق المتبقية من عمر اللقاء إحراز هدف التعادل ، وبالفعل سنحت لهم العديد من الفرص السهلة أمام محمد بونجا حارس مرمى بتروجت الذى نجح فى التصدى لكافة الكرات الخطرة التى وصلته داخل منطقة الجزاء .

يذكر أن بتروجت يحتل المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 11 نقطة ، بينما يحتل سموحه المركز الخامس برصيد 20 نقطة .