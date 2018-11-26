شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أيمن حافظ ضمن جهاز الزمالك أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد أيمن حافظ، المنسق العام للزمالك، ضمن تشكيل جهاز الفريق الأول، حيث تولي منصب المنسق العام بعد عودته للعمل الإداري داخل قلعة ميت عقبة.

وظهر أيمن حافظ اليوم فى ملعب بتروسبورت بعدما عاد لجهاز الفريق بشكل رسمي في منصب المنسق العام بعدما رحل لفترة عقب اعتذاره عن منصب مدير الكرة بالنادي.

ويواجه الزمالك نظيره الجونة، مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر بالدوري الممتاز.