شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: نحترم قرارات اتحاد الكرة.. وتحقيقات الداخلية أمر طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق علاء عبد العال، مدرب فريق الداخلية، على قرارات اتحاد الكرة بتغريم الجهاز الفنى للفريق 20 ألف جنيه، على إثر أحداث مباراة الزمالك التى انتهت بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 1/2.

وأكد عبد العال، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، احترامه لقرارات لجنة المسابقات واتحاد الكرة، مشيراً إلى أن تحقيقات فريق الداخلية عقب المباراة تعد أمرا طبيعيا، وجاءت بهدف كشف كواليس وتطورات الأزمة.

وأشار عبد العال إلى أنه حاول حل أزمة حسام باولو ومحمد مخلوف، لاعبى الفريق، اللذين تم استبعادهما من مباراة الزمالك بسبب بند التعاقدات الذى ينص عليه عقد اللاعبين مع الفريق الأبيض، موضحاً أنه تواصل مع أمير مرتضى وإسماعيل يوسف فى القلعة البيضاء للسماح لكلا اللاعبين بخوض المباراة، إلا أن محاولاته لم تنجح.

وكانت أزمة نشبت فى مباراة الزمالك والداخلية بسبب توجيه الجماهير البيضاء السباب للجهاز الفنى للداخلية.

وعاد فريق الداخلية تحت الإدارة الفنية لعلاء عبد العال مدرب الفريق إلى التدريبات بعد حصول اللاعبين على راحة لـ 3 أيام بعد مباراة الزمالك.

ويحتل الداخلية المركز الـ12 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 16 نقطة حصدها الفريق من 14 مباراة، حيث فاز الداخلية فى 4 مباريات وخسر فى مثلها وتعادل فى 6 لقاءات أخرى.