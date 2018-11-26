شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الجونة الذى سيخوض مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الجونة، عن التشكيل الذى سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها مساء اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز. جاء التشكيل كالتالي: جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: عمرو رضوان خط الدفاع: أحمد على وأحمد سعيد أوكا ولؤى وائل وجوناثان انجويم خط الوسط: أحمد الشناوى ومصطفى جابر واحمد مجدى ومحمد نادى خط الهجوم: فادى فريد وشيكاتارا

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الجونة الذى سيخوض مباراة الزمالك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .