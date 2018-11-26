شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يحرز الهدف الثالث لحرس الحدود أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم حرس الحدود بهدف ثالث أمام نظيره وادى دجلة، فى المباراة التى تجمع بينهما الآن على ستاد المكس، فى إطار الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدورى، وسجل الهدف إمام عاشور بالدقيقة 88 من أحداث المباراة فى مرمى محمد عبد المنصف.

وكان الحرس قد أحرز ثنائية عن طريق إيدو موسيس فى الدقيقة الرابعة عشرة من عمر اللقاء، وسجل الهدف الثانى للحرس إبراهيم عبد الخالق بالدقيقة 43 ، وقلص لاعبو دجلة الفارق سريعاً وتمكن كريم ممدوح من تسجيل الهدف الأول للفريق الدجلاوى بالدقيقة 46، لتنتهى أحداث الشوط بتقدم الحرس على دجلة بهدفين مقابل هدف فى الشوط الذى شهد إثارة بين الفريقين.