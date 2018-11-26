شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "عمر السعيد" يحرز آخر أهداف الجونة الرسمية أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل عمر السعيد، مهاجم الزمالك الحالى، آخر أهداف فريق الجونة فى شباك الفريق الأبيض بالمواجهات الرسمية خلال موسم 2015/2014 والتى حسمها التعادل الإيجابى 1/1.

ولعب عمر السعيد فى صفوف الجونة حتى عام 2015 ثم انتقل لنادى مصر المقاصة ومنه إلى نادى الإنتاج الحربى ثم وادى دجلة قبل الانضمام لصفوف الزمالك مطلع الموسم الحالى.

ولم يلتق الزمالك مع الجونة فى أى مباراة رسمية بعد موسم 2015/2014 حيث هبط الفريق الساحلى بنهاية الموسم لدورى القسم الثانى.

هدف عمر السعيد فى مرمى الزمالك بقميص الجونة