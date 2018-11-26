شكرا لقرائتكم خبر عن على غزال يعلن انتهاء ارتباطه بوايتكابس الكندي.. ويقترب من التوقيع للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن علي غزال لاعب منتخبنا الوطني انتهاء علاقته بنادي وايتكابس الكندي بعد انتهاء تعاقده مع الفريق بنهاية الشهر الجاري.

ودخل على غزال دائرة اهتمامات النادى الأهلي تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم دفاعات الفريق، حيث يتفاوض اللاعب حاليآ مع الإدارة الحمراء حول تفاصيل التعاقد .

وكتب اللاعب الدولي المتواجد حاليآ في مدينه أسوان عبر صفحته الرسمية علي موقع انستجرام:"من دواعي سروري أن أكون جزءًا من نادي وايتكابس. شكرا جزيلا لجميع الموظفين واللاعبين والمشجعين الذين رحبوا بي في هذه الفترة. أتمنى لكم حظا سعيدا في المستقبل القريب".