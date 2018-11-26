شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو يقود هجوم الزمالك أمام الجونة.. والثنائى التونسى أساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، تشكيله فريقه لخوض مباراة الجونة، ضمن مواجهات الجولة الـ16 لمسابقة الدورى المصرى، والتى ستنطلق فى الثامنة مساءً على ملعب بتروسبورت . جاء تشكيل الزمالك على النحو التالى: جاء تشكيل الزمالك على النحو التالى: محمود جنش فى حراسة المرمى حمدى النقاز - محمد عبد السلام - محمود علاء - عبد الله جمعة فى خط الدفاع فرجانى ساسى - طارق حامد - محمود كهربا - إبراهيم حسن - يوسف أوباما خط الوسط كاسونجو خط الهجوم بينما يتواجد على مقاعد البدلاء: - عماد السيد - عمر السعيد - محمد عنتر - مصطفى فتحى - بهاء مجدى - يوسف كماتشو - محمود عبد العزيز. فيما استبعد الجهاز الفنى محمد حسن من القائمة النهائية وسبق وغادر محمد إبراهيم المعسكر للإصابة .

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