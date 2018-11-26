شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة".. 4 لاعبين فى الأهلى ينتظرون الفرج بعد رحيل كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عدد من اللاعبين فى الأهلى الفرج بعد رحيل المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون عن القيادة الفنية للفريق الأحمر، بعد تراجع النتائج والخروج الصادم من البطولة العربية، بالإضافة إلى خسارة اللقب الأفريقى فى المحطة الأخيرة.

"سوبر كورة" يرصد أبرز اللاعبين الذى ينتظرون الفرصة فى الأهلى بعد رحيل كارتيرون والذى كان بقاؤه لفترة أطول يضمن مزيد من التجميد والتهميش لقدراتهم