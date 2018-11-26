رياضة | غونزاليس يدير قمة ريال مدريد وفالنسيا بالليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غونزاليس يدير قمة ريال مدريد وفالنسيا بالليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود فريق ريال مدريد الإسباني، إلى ملعب سانتياجو برنابيو من جديد لخوض مواجهة فالنسيا، بعد أربعة مباريات لعبها الفريق خارج ملعبه.

ذكر موقع ديفنسا سنترال الموالي لريال مدريد الإسباني، أن كتيبة الفريق ستعود من جديد للعب على ملعب البرنابيو أمام فالنسيا بعد 4 مباريات خارج الديار، حيث خاض لقاء إيبار وسيلتا فيجو بالدوري، وسيخوض لقاء روما غد في الأولمبيكو بدوري الأبطال.

وأضاف الموقع، أن لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني، منحت غونزاليس غونزاليس فرصة إدارة مباراة ريال مدريد فيما سيكون الحكم لوبيز مسئولا عن الـ"var".

ويسعي ريال مدريد لتصحيح الأوضاع بعد تعرضه لهزيمة ثقيلة في الجولة الماضية أمام إيبار بثلاثية نظيفة.