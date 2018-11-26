رياضة | رئيس أحد: لا نضع مواجهات الشباب والهلال في اهتمامتنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس أحد: لا نضع مواجهات الشباب والهلال في اهتمامتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سعود الحربي، رئيس نادي أحد السعودي، أنه مع إعطاء فرصة للمدرب الوطني ولكن في حالة أن يكون صاحب خبرات طويلة في مجال التدريب، مشيرًا إلى أنه لا يقلق من مواجهة الفرق الكبيرة.

وقال الحربي، اليوم الإثنين: "تنتظرنا مباراتان قويتان أمام الشباب والهلال، ومثل هكذا فرق لا نضعها في اهتماماتنا نستعد لها ونبحث عن نتيجة إيجابية".

وتابع: "الاهتمام يكون أمام الفرق التي تقاربنا بالمستوى كالقادسية والرائد كوننا نبحث عن تأمين مركزنا والجلوس في المناطق الدافئة".

وأضاف: "أعتقد أن المدرب الوطني إذا لم تكن لديه خبرة طويلة وصاحب سيرة ذاتية متميزة، وعناصر قوية لن يستطيع قيادة فريق في الدوري القوي جدًا، كونه تغير هذا الموسم وأصبح صعبًا للغاية".

وكانت إدارة أحد قد قررت إلغاء عقد فرانسيسكو آرسي وإعفائه من منصبه مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم، وكلّف مساعده كلاديو بالمهام الفنية للفريق حتى وصول مدرب جديد.