رياضة | جريزمان يقف بجانب لاعب برشلونة ضد زميله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يقف بجانب لاعب برشلونة ضد زميله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن وجود خلاف نشب بين دييجو كوستا وأنطوان جريزمان خلال مباراة أتليتكو مدريد وبرشلونة اول أمس السبت بالليجا، والذي انتهي بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

وقالت الصحيفة "الآس" ان سبب الخلاف بينهم بدأ عندما اشتبك المهاجم الاسباني بمدافع البلوجرانا الفرنسي صامويل اومتيتي، ليتدخل انطوان جريزمان لحل المشكلة بينهم.

واضافت الصحيفة المدريدية: ان جريزمان حاول تهدئة الامر عندما وجه حديثه لزميله بالفريق كوستا وطالبه بالسكوت، ليرد كوستا علي جريزمان "أنا زميلك وليس أومتيتي".

مشيرًا الي ان جريزمان ترتبطه علاقة صداقة قوية مع مدافع الفريق الكتالوني في المنتخب الفرنسي، وحاول جريزمان بقدر الامكان ان يتدخل لحل المشكلة ولا يقف مع احد علي حساب الاخر نظرًا لان الثنائي زملائه سواء في الروخي بلانكوس او منتخب الديوك.

جدير بالذكر ان رفقاء جريزمان تراجعا للمركز الثالث في ترتيب الليجا، برصيد 24 نقطة عقب التعادل مع البرسا، بعدما كانوا في المركز الثاني.