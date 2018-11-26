رياضة | رابط تابع شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة |بث مباشر مباراة الزمالك والجونة|لايف مباراة الزمالك والجونة يلا شوت

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عشاق الكرة المصرية على موعد مع مباراة قوية، في تمام الثامنة مساء الأحد، حيث يستضيف الزمالك نظيره الجونة، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء منتشيا بفوزه في الجولة الماضية، على الداخلية بهدفين لهدف.

ويمتلك أبناء ميت عقبة فى رصيدهم96 نقطة، في المركز الأول، فيما يمتلك الجونة 16 نقطة في المركز الـ9.

تشكيل الزمالك

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ويعاني دفاع الزمالك من أزمة، حيث سيفتقد الأبيض مدافعه محمد عبد الغني بداعي الإيقاف، بعد أن تعرض لحالة طرد في مباراة الإنتاج الحربي، ستبعده ثلاث مباريات في الدوري وهم، الداخلية، الجونة، المصري، وسيستمر غياب محمود حمدي الونش بداعي الإصابة، وستكون كل العناصر المتبقية متاحة أمام المدرب كريستيان جروس.

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القنوات الناقلة للدوري

القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "النيل" للرياضة.

الجونة Vs الزمالك.

البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 16).

القنوات الناقلة : ON Sport 1 + Nile Sport .

الملعب : استاد الجونة .

المعلقين : حاتم بطيشة (آون سبورت) + مؤمن عبدالغفار (النيل الرياضية) .

موعد المباراة :

9:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:00 مساءاً بتوقيت مصر .

8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

8:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

9:00 مساءاً بتوقيت العراق .

8:00 مساءاً بتوقيت السودان .

9:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

7:00 مساءاً بتوقيت تونس .

7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

9:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

9:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

9:00 مساءاً بتوقيت قطر.

6:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

9:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

6:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

موعد مباراة الزمالك والجونة

موعد مباراة الزمالك والجونة، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق الجونة في مساء يوم الإثنين الموافق 26 نوفمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك والجونة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك والجونة، سوف تكون مباراة الزمالك والجونة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الزمالك والجونة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الفضائي أو حتى على التردد الأرضي.

آخر تحضيرات الزمالك والجونة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك والجونة، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الجونة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة عروضه المميزة للغاية التي قدمها طوال الفترة الماضية.

ولا شك أن فوز فريق الزمالك في هذه المباراة سوف يجعله يكتسب المزيد من الثقة في قدرته على التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، علماً بأن الفارس الأبيض أثبت حتى هذه اللحظة من عمر الموسم أنه جدير للغاية بالفوز بلقب الدوري المصري الممتاز.

ولعل ما يُميز فريق الزمالك بصورة كبيرة في الموسم الحالي عن المواسم الماضية، أن الفريق يعرف كيفية حصد النقاط حتى في حالة عدم تقديمُه لأداء جيد أو مستوى مميز في أي مباراة، مما جعله يُغرد وحيداً في صدارة الترتيب دون أي شريك على الإطلاق.

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ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، بل إن الأمر الأكبر الذي ساهم في إِبتعاد فريق الزمالك في صدارة الترتيب وحيداً دون أي شريك على الإطلاق، هي كثرة المباريات المؤجلة لغريمه التقليدي فريق الأهلي بسبب مشاركته في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويعلم فريق الزمالك جيداً أن حجم الضغوطات سوف يزداد عليه بشكل تدريجي في الفترة القادمة، وخاصة وأن الفارس الأبيض لا يزال يُنافس حتى هذه اللحظة على جميع الألقاب سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى القاري.

وتكمن الصعوبة أيضاً في إِنطلاقة المشوار الأفريقي لفريق الزمالك في الفترة القليلة القادمة، مما سوف يُزيد من عبء المباريات على لاعبي القلعة البيضاء، علماً بأن فريق الزمالك مطالباً بشدة من جانب جماهيره بضرورة الفوز بكل الألقاب التي يُنافس عليها في الموسم الحالي من أجل نسيان خيبة السنوات الطويلة الماضية.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق الجونة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

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