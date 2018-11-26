رياضة | زيزو والسعيد يقودان بدلاء الزمالك.. واستبعاد محمد حسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيزو والسعيد يقودان بدلاء الزمالك.. واستبعاد محمد حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد حسن من قائمة الفريق لخوض مباراة الجونة المقرر لها مساء اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد و محمد أحمد كماتشو ومحمود عبد العزيز ويهاء مجدي ومحمد عنتر ومصطفى فتحي وعمر السعيد.
ويحتل الفريق الأبيض صدارة الدوري برصيد 29 نقطة في حين يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.
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