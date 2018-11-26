رياضة | عاجل.. الأهلي يحسم 5 صفقات من العيار الثقيل (تعرف عليها)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يحسم 5 صفقات من العيار الثقيل (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي السابق، ونائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أن الفريق الأحمر أنهي التعاقد مع 5 صفقات جديدة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وقال شوبير في برنامجه الذي يقدمه عبر أون سبورت، إن طاهر محمد طاهر أصبح قريبًا من الانضمام للقلعة الحمراء في الشتاء، وأيضًا محمد محمود لاعب خط وسط وادي دجلة.

وأضاف بأن رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزي سيعود للنادي الأهلي في يناير، بسبب عدم مشاركته مع فريقه بالبريميرليج، وأن محمود متولي مدافع الإسماعيلي من الممكن أن يرتدي القميص الأحمر أيضًا.