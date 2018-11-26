انت الان تتابع تفاصيل خبر رونالدو في قفص الاتهام.. يدافع عن المرأة ومتهم بالاغتصاب! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 26 نوفنبر 2018 06:22 مساءً - عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، "أيقونة" نادي يوفنتوس الإيطالي، إلى الواجهة من جديد ليس على صعيد تألقه في الملاعب الإيطالية فحسب؛ بل من خلال مشاركته في حملة منددة بالعنف ضد المرأة.

وكان رونالدو قد خاض، مساء السبت، مباراة فريقه أمام ضيفه سبال بالجولة الـ13 من الدوري المحلي لكرة القدم، واضعاً خطاً أحمر على خده، مثل بقية رفاقه، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي حددته الأمم المتحدة في الخامس والعشرين من هذا الشهر.

وظهر نجوم الكرة الإيطالية خلال مباريات الكالتشيو وعلى خدودهم خط مرسوم "بأحمر الشفاه"، في حركة رمزية مساندة للجهود الدولية المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة.

لكن "الدون" البرتغالي لقي ردود فعل عنيفة من قبل المشجعين والأنصار، وتعرض لانتقادات واسعة في مختلف منصات التواصل الاجتماعي؛ ذلك أن نجم فريق "السيدة العجوز" يواجه حالياً تحقيقاً في الولايات المتحدة الأمريكية؛ لكونه المتهم الأول في قضية اغتصاب تعود إلى عام 2009.

وكانت عارضة الأزياء الأمريكية، كاثرين مايورغا، قد زعمت أن النجم البرتغالي قد اغتصبها عنوة في أحد فنادق لاس فيغاس في 13 يونيو 2009.

وكشفت مجلة "دير شبيغل" الأمريكية، أن رونالدو دفع مبلغ 375 ألف دولار أمريكي للفتاة مقابل سكوتها عن الواقعة؛ لكن "صاروخ ماديرا" نفى تلك الاتهامات جملة وتفصيلاً، مراهناً في الوقت ذاته على التحقيقات التي "ستظهر براءته حتماً"، على حد قوله.

وتعرّض "CR7"، الذي انتقل صيف هذا العام إلى يوفنتوس قادماً من ريال مدريد الإسباني، إلى حملة سخرية وتندر على نطاق واسع، حيث شكك نشطاء في مصداقيته؛ بل دعا البعض إلى ضرورة الزج به في السجن بسبب قضية الاغتصاب المتهم بها.

وتُنظم إيطاليا بشكل متواصل العديد من المظاهرات والمسيرات تحت شعار "لا لامرأة أخرى"، في إشارة إلى أن أعداد ضحايا التعنيف والاستغلال بحق النساء كارثي، ولا يُمكن القبول بأي حال من الأحوال أن تضاف امرأة جديدة إلى تلك القائمة الطويلة.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو غادر صفوف فريق العاصمة الإسبانية صيف هذا العام، بعد 9 مواسم ذهبية؛ وذلك إثر اتهامه بـ"التهرّب الضريبي"، إضافة إلى رفض النادي الملكي ورئيسه مساعدته في محنته القضائية، ليغادر إثر ذلك إلى صفوف بطل إيطاليا، في صفقة تجاوزت قيمتها الـ100 مليون يورو، بعقد يمتدّ لأربعة أعوام كاملة.