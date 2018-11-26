انت الان تتابع تفاصيل خبر نجوم سان جيرمان ضيوفاً على قطر في معسكر شتوي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 26 نوفنبر 2018 06:22 مساءً - يقيم نادي العاصمة الفرنسية، باريس سان جيرمان، معسكراً شتوياً قصيراً بالعاصمة القطرية الدوحة، خلال يناير المقبل، في خطوة دأب العملاق الباريسي عليها في السنوات الماضية.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن المعسكر الشتوي سيبدأ في العشرين من يناير المقبل، ويستمر أربعة أيام بالدوحة، بموجب العقد المبرم مع الهيئة العامة للسياحة في قطر.

وأشارت الصحيفة الفرنسية ذائعة الصيت إلى أن المعسكر المقبل لن يتضمن خوض أي مباريات ودية، وسيقتصر على تدريبات فقط، في ظل الأجواء المناخية المثالية التي تتمتع بها الدوحة في شهر يناير من كل عام.

وأوضحت أن المعسكر المرتقب من المتوقع أن يعرف مشاركة جميع لاعبي العملاق الباريسي، وستحتضنه "أكاديمية أسباير" مثلما جرت عليه العادة في الأعوام الماضية.

وتتسابق كبرى الأندية العالمية، في هذا الوقت من كل عام، لإقامة معسكراتها التدريبية على ملاعب مؤسسة "أسباير زون" القطرية؛ نظراً لما تتمتع به المؤسسة من مرافق عالية المستوى تتخطّى مثيلاتها في القارة الأوروبية. كذلك يُمثّل الجو الخلاب في قطر، في هذه الفترة الزمنية، قبلة للعديد من الرياضيين والأندية والمنتخبات في مختلف الألعاب والرياضات.

وهذه هي المرة السادسة التي يُقيم فيها "الباريسي" معسكره الشتوي في الدوحة، بعد أعوام: 2011، و2012، و2013، و2015، و2017، في حين كان معسكره في 2014 و2016 في المغرب وتونس توالياً، حيث التقى خلالهما ودياً مع إنتر ميلان الإيطالي، والنادي الأفريقي التونسي، على الترتيب.

يُشار إلى أن تشكيلة "PSG" تضم كوكبة من أبرز اللاعبين العالميين؛ على غرار البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي عزز صفوف الفريق الفرنسي، صيف عام 2017، مقابل 222 مليون يورو، في "أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم"، فضلاً عن الفرنسي الواعد كيليان مبابي، والأوروغوياني إدينسون كافاني، والإيطالي ماركو فيراتي، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا، والثلاثي البرازيلي؛ ثياغو سيلفا وداني ألفيس وماركينيوس.

وحقق "أمراء باريس" العلامة الكاملة في الدوري الفرنسي حتى الآن؛ بعدما سجّل 14 انتصاراً متتالياً في الجولات الـ14 من البطولة المحلية.