صحفيون وإعلاميون ينعون شايع المسعر في حادثة وفاة مفاجئة

الخليج 365

نعى الوسط الإعلامي والرياضي في السعودية والخليج الإعلامي الرياضي المخضرم، شايع المسعر، الذي فارق الحياة بشكل مفاجئ.

وقال لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق، سامي الجابر، ناعيًا المسعر: “إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم واغفر للصديق الغالي شايع المسعر وأسكنه الفردوس، صادق العزاء لأسرته والحمد لله على قضائه وقدره.

وتفاعل مع خبر الوفاء عددًا كبيرًا من العاملين في الوسط الإعلامي السعودي، بجانب جمهور كرة القدم الكبير في المملكة، لاسيما مشجعو نادي الهلال، الذين ينتمي لهم الراحل.

وقال مقربون من المسعر أنه من المقرر أن يصلى على جثمانه بعد صلاة العشاء، اليوم الإثنين، في جامع الإمام فيصل بمدينة الزلفي في منطقة الرياض.

والمسعر إعلامي سعودي قديم، محسوب على مشجعي نادي الهلال، وينسب له بأنه أول من أطلق لقب الزعيم على نادي العاصمة الأزرق.