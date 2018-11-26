شكرا لقرائتكم برشلونة يعلن إصابة سواريز، وأرتور، وسيليسين وهذه مدة غيابهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادى برشلونة، ضربة موجعة ثالثة، في ظرف يومين فقط، وأعلن إصابة نجمه الأورجوياني، لويس سواريز.

بعد إصابة سيرجي روبيرتو وغيابه لمدة 3 أو 4 أسابيع، وتعرض رافينيا لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، وانتهاء موسم الكروي، فإن البارسا أعلن اليوم الإثنين، أن سواريز هو الآخر مصاب.

وأشار برشلونة، أن "سواريز سيغيب لمدة أسبوعين، بسبب إصابة في ركبته اليمنى"، كما أكد غياب حارسه الثاني، ياسبير سيليسين، الذي يعاني من تمزق في ساقه اليمنى، وسيغيب لمدة تتراوح بين 2 و 3 أسابيع، بالإضافة إلى البرازيلي أرتور ميلو، الذي لم يتمكن من خوض مباراة الأربعاء، أمام إيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.