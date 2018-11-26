الارشيف / اخبار الرياضه

برشلونة يعلن إصابة سواريز، وأرتور، وسيليسين وهذه مدة غيابهم

0 نشر
0 0

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم يعلن إصابة سواريز، وأرتور، وسيليسين وهذه مدة غيابهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادى برشلونة، ضربة موجعة ثالثة، في ظرف يومين فقط، وأعلن إصابة نجمه الأورجوياني، لويس سواريز.

بعد إصابة سيرجي روبيرتو وغيابه لمدة 3 أو 4 أسابيع، وتعرض رافينيا لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، وانتهاء موسم الكروي، فإن البارسا أعلن اليوم الإثنين، أن سواريز هو الآخر مصاب.

وأشار برشلونة، أن "سواريز سيغيب لمدة أسبوعين، بسبب إصابة في ركبته اليمنى"، كما أكد غياب حارسه الثاني، ياسبير سيليسين، الذي يعاني من تمزق في ساقه اليمنى، وسيغيب لمدة تتراوح بين 2 و 3 أسابيع، بالإضافة إلى البرازيلي أرتور ميلو، الذي لم يتمكن من خوض مباراة الأربعاء، أمام إيندهوفن في .

ef3f56e4ca.jpg

 

3f38b66a5c.jpg

 

4c3e4c885c.jpg

 

4ac4fe87fd.jpg

 

c6c249b0af.jpg

 

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن إصابة سواريز، وأرتور، وسيليسين وهذه مدة غيابهم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى