شكرا لقرائتكم بوفون ينتظر رقم قياسي جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى جيانلويجي بوفون حارس باريس سان جيرمان الفرنسي لتحقيق رقم قياسي جديد يضاف إلى سلسلة الارقام القياسية التي حققها على مدار مسيرته الكروية.

ويستعد بوفون لحماية عرين باريس سان جيرمان أمام ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح في المباراة المرتقبة التي تجمعهما الاربعاء المقبل بملعب "حديقة الامراء"، بالعاصمة الفرنسية "باريس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وكانت مباراة الدور الاول التي جمعت بين الفريقين بملعب "آنفيلد" انتهت بفوز ليفربول على باريس سان جيرمان بنتيجة 3 - 2، في غياب الحارس بوفون بسبب الايقاف.

ويتطلع بوفون للحفاظ على نظافة شباكه للمرة الـ 50 على مدار تاريخ مشاركاته بمسابقة دوري ابطال اوروبا، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمسابقة القارية بموقع "تويتر".

بوفون شارك في 118 مباراة بمسابقة دوري ابطال اوروبا، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 49 لقاء، ويرغب الحارس الايطالي في الوصول إلى المباراة الـ 50 أمام ليفربول.

وسيكون بوفون ثالث حارس في التاريخ ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 50 مباراة بمسابقة دوري ابطال اوروبا بعد الهولندي أدوين فان دير سار، حارس مرمى مانشستر يونايتد الأسبق، وإيكر كاسياس، حارس ريال مدريد السابق وبورتو الحالي.

وسجل بوفون ظهوره الأول مع باريس سان جيرمان فى دوري الأبطال فى المواجهة السابقة ضد نابولى الإيطالى، بالمباراة التى انتهت بالتعادل 1/1.

ويحتل سان جيرمان المركز الثالث فى المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط بفارق نقطة عن المتصدرين ليفربول ونابولى الإيطالى.