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الأهلي يواجه ذئاب الجبل بدون أزارو

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جدة - عمرو شويل خرج المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي من حسابات الجهاز الفني لفريقه بقيادة محمد يوسف في مواجهة المقاولون العرب، وغاب وليد ازارو عن مران الأهلي الجماعي المقام حاليآ علي ملعب التتش بالجزيرة، واكتفي بالتأهيل والجري حول الملعب في ظل استمرار معاناته من تورم في القدم يتعذر بسببه ارتدائه للحذاء.

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في الوقت الذي عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة  جلسة سريعة مع مؤمن زكريا لاعب الفريق علي هامش المران وذلك لحسه علي التركيز في الفترة القادمة مع الفريق وحسم موقفه من تجديد تعاقده مع الفريق سريعاً.

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يستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي المقاولون العرب غدا الثلاثاء، ضمن مباريات الاسبوع السادس عشر من بطولة الممتاز، علي ملعب ستاد السلام الدولي.

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