شكرا لقرائتكم أحمد موسى: "بي بي سي" ظلمت لاعبي نيجيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى الدولي النيجيري أحمد موسى، مهاجم النصر السعودي عدم رضاه عن غياب اللاعبين النيجيريين عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وشكك في أمر استبعادهم من قبل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ووصف موسى "26 عاما" قرار استبعاد لاعبي المنتخب النيجيري بالظالم، لاسيما بعد ما قدمه زملاؤه في كأس العالم 2018 بروسيا، معتبرا قرار استبعاد لاعبي المنتخب النيجيري بالسياسي، وقال: آمل أن يقوم الجيل الأصغر والقادم بعمل المزيد لكسر النحس.

وذكر في تصريحات لموقع aoifootball.com : شاهدت القائمة وشعرت بالحزن لأنه عندما ترى اللاعبين الموجودين في القائمة، فإنهم لا يرقون إلى مستوى ما فعلناه في كأس العالم.

وأضاف: إنها سياسة كرة القدم ، لذا ليس علينا التفكير في ذلك، الآن لدينا الكثير من اللاعبين الشباب يقومون بعمل جيد ، لذا نأمل أن نحصل على اسمنا هنا.

ويشار إلى أن قائمة المرشحين ضمت المغربي مهدي بنعطية والسنغالي كاليدو كوليبالي، بجانب زميله ساديو ماني، وتوماس بارتي "غانا" بالإضافة إلى المصري محمد صلاح.

ويذكر أن الجائزة المقدمة من "بي بي سي"، هي جائزة سنوية تمنح لأفضل لاعب كرة قدم أفريقي.