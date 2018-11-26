شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لاعب يد الأهلى السابق يمارس هواية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عمر ياسين، لاعب فريق كرة اليد السابق بالأهلى، والحالى لطلائع الجيش، فيديو عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" وهو يمارس هواية جديدة ويظهر لاعب اليد فى الفيديو وهو يمارس رفع الأثقال برفعة 100 كجم "كلين".

يذكر أن اللاعب من أبرز نجوم الأهلى الذى حقق مع القلعة الحمراء العديد من البطولات قبل انتقاله إلى صفوف الفريق العسكرى.