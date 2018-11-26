شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضم 20 لاعبًا للقاء المقاولون ويستبعد وليد أزارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد يوسف، المدير الفنى للأهلي، قائمة فريقه التى تتكون من 20 لاعبًا لمواجهة المقاولون العرب غدًا الثلاثاء فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى العام، وجاءت القائمة كالتالي:

شريف إكرامى، على لطفي، باسم علي، حسام عاشور، هشام محمد، أيمن أشرف، وليد سليمان، ميدو جابر، أحمد الشيخ، أحمد حمودي، إسلام محارب، مروان محسن، صبرى رحيل، سعد سمير، صلاح محسن، أكرم توفيق، محمد شريف، كريم نيدفيد، ساليف كوليبالى وناصر ماهر.

واستبعد الجهاز الفنى وليد أزارو لعدم اكتمال شفائه بسبب معاناته من تورم فى وجه القدم .