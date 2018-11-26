شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بتروجت يتقدم على سموحة بهدف صلاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمود صلاح، لاعب بتروجت، فى إحراز الهدف الأول لفريقه فى مرمى سموحة، فى الدقيقة 14 من المباراة المقامة بينهما باستاد السويس، ضمن فعاليات الأسبوع السادس عشر للدورى .
جاء الهدف من تمريرة متقنة من الإثيوبى شيمس بيكلى وضعها محمود صلاح فى المرمى مباشرة، معلنًا عن هدف السبق للفريق البترولى، بينما ما زال لاعبو سموحة يبحثون عن أنفسهم لتحقيق هدف التعادل .
يذكر أن بتروجت يحتل المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 11 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 20 نقطة .
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