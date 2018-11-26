شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة توقع بروتوكول تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية غدًا، بالمركز الأولمبى بالمعادى لإدارة مركز التعليم المدنى بالجزيرة، ومركز شباب الجزيرة بالإضافة إلى المدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ بدءًا من 1 يناير 2019 ولمدة خمس سنوات. ومن المقرر أن يوقع البروتوكول محمد الخشاب المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

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