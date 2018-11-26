تجدد إصابة عمر خربين لاعب الهلال قبل مواجهة النفط العراقي

صرح نادي الهلال أنَّ السوري عمر خربين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، غاب عن تدريبات الفريق التي أدَّاها اليوم؛ استعدادًا لمواجهة فريق النفط العراقي بكأس زايد للأندية العربية الأبطال، وقال: إن خربين تواجد في عيادة النادي بعدما عاودته الإصابة القديمة.

من جهته، أجرى سلمان الفرج لاعب الهلال جلسة علاجية لشعوره بالإرهاق، في الوقت الذي أدَّى فيه لاعبو الهلال تدريباتهم الاعتيادية التي فرض فيها البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال عددًا من الجمل الفنية التي يعتزم الاستفادة منها خلال مواجهة الفريق العراقي، قبل أن يختتم المران بتطبيقات تكتيكية