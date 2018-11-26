الفنان المصري عادل أمين في ذمة الله

غيب الموقت، اليوم الإثنين، الفنان المصري، عادل أمين، عن عمر يناهز الـ83 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.
وأكد عضو نقابة المهن التمثيلية، منير مكرم، نبأ الوفاة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وقال إنه سيتم تشييع جثمان الفنان الراحل اليوم بمحافظة الإسكندرية وسيدفن بمدافن الأسرة، فيما لم يتم تحديد موعد العزاء حتى الآن.
والفنان عادل أمين من مواليد 20 أكتوبر 1935 في الإسكندرية، وهو ممثل مصري، وكانت بدايته في أواخر فترة السبعينيات من القرن الماضي، بدأ بروزه في ثمانينيات القرن الماضي بأدوار بسيطة مثل دوره في مسلسل “رحلة السيد أبو العلا البشري”.
وجاءت انطلاقته القوية من خلال دوره المميز في مسلسل رأفت الهجان (الجزء الأول) عام 1987 بتجسيد شخصية اليهودي “عزرا”، و”ليالي الحلمية” في دور طلعت الشماشرجي، وشارك في جميع أجزاء المسلسل وبعدها في دور عتوقة في مسلسل “أرابيسك” بطولة صلاح السعدني.
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