إطاحة رئيس الاتحاد قبل مذبحة الميركاتو

سيطرت أجواء مباراة "ديربي جدة"، بين الاتحاد والأهلي، وأحداث ما بعد المباراة على اهتامات الصحف المغربية، خاصة بعد إعلان نواف المقيرن استقالته من رئاسة "العميد".

وأعلن المقيرن، عن استقالته من رئاسة الاتحاد، مساء أمس الأحد، عقب خسارة فريقه أمام الأهلي (3-1)، على أرضه ووسط جماهيره، وتولى بدلًا منه لؤي هشام ناظر.

ووجهت صحيفة "المنتخب" المغربية، اليوم الإثنين، أصابع الاتهام إلى لاعبي الاتحاد، بأنهم وراء تقديم المقيرن الاستقاله، في إشارة إلى تهديدات الرئيس السابق لـ"العميد"، مرارًا وتكرارًا بأنه سيبعد 6 إلى 7 من محترفيه الأجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت ذات الصحيفة، أن المغربي كريم الأحمدي المحترف بصفوف الاتحاد، وزملاءه أبعدوا رئيسهم قبل أن يطيح بهم في الميركاتو المقبل.

يذكر أن الاتحاد يتذيل ترتيب جدول مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بنقطتين فقط، جمعها من التعادل أمام الوحدة وأحد، بينما خسر 7 لقاءات أخرى.