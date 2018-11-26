أسطورة ريال مدريد روبرتو كارلوس يدعو إلى التعاقد مع نيمار

روبرتو كارلوس دا سليفا يربط مجددا اسم نيمار بريال مدريد ويدعو إلى تعاقد سريع مع النجم البرازيلي. فحسب مدافع "الميرنغي" السابق، فإن مجموعة من الأسباب تجعل النادي الإسباني بحاجة إلى نيمار.أسطورة ريال مدريد روبرتو كارلوس دعا فريقه السابق، ريال مدريد إلى التعاقد مع مواطنه نيمار الذي يلعب حاليا في صفوف باريس سان جيرمان بعد انتقاله إليه من برشلونة الإسباني بموجب صفقة خرافية بلغت 220 مليون يورو.

واعتبر روبرتو كارلوس دا سيلفا أن "كل نادي سيستفيد بقوة في حال انضم نيمار الى صفوفه"، مضيفا أن الأخير يملك "إمكانيات رهيبة" تجعله مهما لجميع أندية كرة القدم. وأدلى روبرتو كارلوس الذي يعمل حاليا كخبير في إدارة الملكي بتصريحاته صباح اليوم الاثنين (26 نوفمبر/ تشرين ثان 2018 في العاصمة الإسبانية مدريد، متنبأ ان نيمار سيصبح قريبا "الأفضل" في العالم في إشارة إلى جائزة أفضل لاعب في العالم، ولهذا السبب "فإن ريال مدريد بحاجة الى نيمار ..وليس ريال وحده!"، يقول روبرتو كارلوس.

ولم يعد خافيا على أحد أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع نيمار. وكانت هناك محاولات حثيثة من قبل "الميرنغي" لضمه الموسم الماضي، غير أن نيمار قرر البقاء في معقله الفرنسي حيث يربطه عقد مع النادي الباريسي إلى غاية 30 يونيو/ حزيران 2022.

في المقابل، تحدثت تقارير إعلامية عدة عن رغبة برشلونة في استعادة نيمار، لكن هذه المعلومات لم يؤكدها أي من الطرفين.

ومهما اختلفت هوية النادي الذي سيظفر في نهاية المطاف بخدمات اللاعب، إلا أن ما هو مؤكد أن من يرغب في التعاقد مع نيمار عليه دفع مبلغ 300 مليون يورو، وهو الشرط الجزائي الذي وضعه باريس سان جيرمان للتخلي عن اللاعب.

و.ب





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