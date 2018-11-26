شكرا لقرائتكم تغريم بيكيه 48 ألف يورو .. إعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، على دفع غرامة قدرها 48 ألف يورو، بسبب قيادته سيارته دون وجود نقاط في رخصته.



بيكيه

وفي جلسة سريعة عقدت اليوم بدائرة التحقيق رقم 27، قبل مدافع الفريق الكتالوني بدفع غرامة، وبذلك أغلقت القضية التي كانت مفتوحة ضده، لارتكابه جريمة ضد سلامة الطريق.



بيكيه

وفاجأت شرطة المدينة، اللاعب، في أغسطس الماضي، وضبطته يقود بدون نقاط للقيادة في رخصته