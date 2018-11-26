شكرا لقرائتكم مدرب آرسنال يكشف سبب استبعاد أوزيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألمح الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الى أن استبعاد لاعب خط الوسط الألماني مسعود أوزيل عن مباراة الأحد ضد بورنموث (2-1) ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم، يعود لنقص في جاهزية البدنية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية الإثنين.

وردا على سؤال عن أسباب استبعاد اللاعب الدولي السابق البالغ من العمر 30 عاما، قال إيمري "سألنا أنفسنا كيف نقدم الأفضل في هذه المباراة؟، مباراة صعبة تتطلب مجهودا بدنيا وقساوة".

ولم يقم أوزيل بطل العالم مع منتخب ألمانيا في 2014، وقائد أرسنال حاليا، بعملية الإحماء قبل المباراة أو خلالها، في غياب أول له بعد مشاركته كأساسي في آخر ثلاث مباريات للفريق، والتي انتهت بالتعادل.

وشدد إيمري على ان "الأمر يعتمد على مسار المباراة. وقد اعتمدت خيارا آخر. كنا نعرف مسبقا ان اللعب على هذا الملعب (فياليتي ستاديوم)سيكون صعبا، أمام فريق صعب".

وتابع "أمضينا 17 مباراة من دون ان نتعرض للخسارة، الا ان المباريات الثلاث الأخيرة انتهت بالتعادل. وهذا يعتبر غير كافٍ بالنسبة إلينا".

وتجمع علاقة مضطربة اللاعب بالمدرب منذ حلول إيمري بديلا للفرنسي أرسين فينجر في أرسنال في نهاية الموسم الماضي.

ولم يخف أوزيل امتعاضه من استبداله في المباراة ضد كريستال بالاس (2-2) أواخر أكتوبر، متجاهلا مصافحة إيمري أثناء خروجه من الملعب، وقام برمي قفازيه قبل أن يجلس على دكة البدلاء.

وقال المدرب أنه لم يهتم بردة فعل لاعبه، وقال في تصريحات سابقة "من الطبيعي ألا يكون سعيدا. أحب اللاعبين مثله الذين يظهرون شخصيتهم عندما لا نقدم أداء جيدا".

وكان أوزيل التركي الأصل قد أعلن بعد الخروج المخيب لمنتخب بلاده من الدور الأول لمونديال 2018 في روسيا، اعتزاله اللعب دوليا على خلفية "عنصرية" و"قلة احترام" في التعامل معه، في أعقاب نشر صورة له ولمواطنه التركي الأصل أيضا إلكاي جوندوجان مع الرئيس رجب طيب إردوجان، أثارت جدلا واسعا وانتقادات حادة في ألمانيا.