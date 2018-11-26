فيديو.. حرس الحدود يسحق دجلة برباعية

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جدة - عمرو شويل تغلب فريق حرس الحدود على نظيره وادى دجلة بأربعة اهداف مقابل هدف ، فى الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى ، بالمباراة التى اقيمت باستاد المكس .
سجل أهداف الحرس كلا من إيدو موسيس بالدقيقة الرابعة عشر ، و إبراهيم عبد الخالق بالدقيقة 43، بينما الهدف الثالث أحرزه إمام عاشور ، و مصطفى جمال أحرز رابع الأهداف بالدقيقة 88 من ركلة جزاء .
بعد تسجيل لاعبى الحرس ثانى الأهداف حاول لاعبى دجلة إدراك التعادل ، ولكن لم تفلح سوى محاولة كريم ممدوح ، حيث أحرز هدف الفريق الدجلاوى الوحيد خلال المباراة بالدقيقة 46 .
وبذلك ارتفع رصيد الحرس إلى النقطة 18 ، بينما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 16 .
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