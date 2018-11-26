شكرا لقرائتكم فيديو.. حرس الحدود يسحق دجلة برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب فريق حرس الحدود على نظيره وادى دجلة بأربعة اهداف مقابل هدف ، فى الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى ، بالمباراة التى اقيمت باستاد المكس .

سجل أهداف الحرس كلا من إيدو موسيس بالدقيقة الرابعة عشر ، و إبراهيم عبد الخالق بالدقيقة 43، بينما الهدف الثالث أحرزه إمام عاشور ، و مصطفى جمال أحرز رابع الأهداف بالدقيقة 88 من ركلة جزاء .

بعد تسجيل لاعبى الحرس ثانى الأهداف حاول لاعبى دجلة إدراك التعادل ، ولكن لم تفلح سوى محاولة كريم ممدوح ، حيث أحرز هدف الفريق الدجلاوى الوحيد خلال المباراة بالدقيقة 46 .

وبذلك ارتفع رصيد الحرس إلى النقطة 18 ، بينما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 16 .