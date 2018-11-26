شكرا لقرائتكم مدرب الداخلية يعلق على عقوبات لجنة المسابقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق علاء عبد العال مدرب فريق الداخلية على قرارات اتحاد الكرة بتغريم الجهاز الفني للفريق 20 ألف جنيه، على إثر أحداث مباراة الزمالك التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 1/2 .

وأكد عبد العال في تصريحات خاصة على احترامه لقرارات لجنة المسابقات واتحاد الكرة، مشيراً أن تحقيقات فريق الداخلية عقب المباراة تعد أمر طبيعي، وجاءت بهدف كشف كواليس وتطورات الأزمة .

وأشار عبد العال أنه حاول حل أزمة حسام باولو ومحمد مخلوف لاعبا الفريق، اللذان تم استبعادهما من مباراة الزمالك بسبب بند التعاقدات الذي ينص عليه عقد اللاعبين مع الفريق الأبيض، مشيراً أنه تواصل مع امير مرتضى وإسماعيل يوسف في القلعة البيضاء، للسماح لكلا اللاعبين بخوض المباراة، إلا أن محاولاته لم تنجح.

وكانت أزمة نشبت في مباراة الزمالك والداخلية بسبب توجيه الجماهير البيضاء السباب للجهاز الفني للداخلية .

وعاد فريق الداخلية تحت الإدارة الفنية لعلاء عبد العال مدرب الفريق إلى التدريبات بعد حصول اللاعبين على راحة لـ 3 أيام بعد مباراة الزمالك.

ويحتل الداخلية المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 16 نقطة حصدها الفريق من 14 مباراة، حيث فاز الداخلية في 4 مباريات وخسر في مثلهم وتعادل في 6 لقاءات أخرى .