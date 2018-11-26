شكرا لقرائتكم استقالة المقيرن من رئاسة الاتحاد.. وتكليف لؤي ناظر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نواف المقيرن رئيس اتحاد جدة استقالته من منصبه عقب ساعات من الهزيمة أمام الأهلي في ديربي المدينة، فيما كلف تركي آل الشيخ نائبه لؤي ناظر برئاسة النادي، وأعاد الرئيس المكلف السابق حمد الصنيع ليكون نائباً له.

وتلقى اتحاد جدة هزيمته الدورية الثامنة أمام غريمه الأهلي يوم الأحد، كما خسر لقب السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة وودع كأس زايد للأندية الأبطال الدور الماضي.

وكتب المقيرن على حسابه الشخصي في "تويتر": لظروفي الخاصة... تقدمت لأخي الأستاذ تركي آل الشيخ بطلب الاستقالة من رئاسة مجلس إدارة النادي، عملت ما أستطيع من أجل هذا الكيان العظيم وجمهوره الغالي، وسأظل إلى جانب اتحادنا كمحب وعاشق وداعم له في المرحلة المقبلة متمنياً التوفيق للعميد وجمهوره.

وكلف آل الشيخ لؤي ناظر الذي دخل مجلس الإدارة قبل أسبوعين برئاسة النادي، كما أعاد حمد الصنيع الرئيس المكلف الموسم الماضي ليكون نائباً لناظر.

وعرف المقيرن منصبه في شهر مايو الفائت وتحديداً عقب انتهاء تكليف الصنيع برئاسة النادي والتي شهدت تحقيق الفريق كأس الملك على حساب الفيصلي.

وتعاقد المقيرن مع المدرب رامون دياز بعد استلامه المنصب قبل أن يستبدله بالكرواتي سلافين بيليتش، كما جلب عدداً من اللاعبين المحليين والأجانب، أبرزهم حسن معاذ والمغربي كريم الأحمدي والبرازيلي رومارينيو والصربي بيزيتش.