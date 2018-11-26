شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شباب الزمالك يفوز على العجوزة 13/0.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتسح فريق الزمالك مواليد 2000، نظيره العجوزة بنتيجة 13/0، فى مواجهات الأسبوع التاسع، ضمن فعاليات دورى منطقة الجيزة . أحرز أهداف الزمالك حسام حسن "ثلاثة أهدف" ومسعد محمد "هدفين"، ويوسف أسامة "هدفين"، ومهاب أشرف "هدفين" ومصطفى مدحت، وحسن على، ومحمد أحمد، وإبراهيم محمد. ويقود فريق الزمالك مواليد 2000، رفاعى محمد مديرًا فنيًا، ويعاونه محمد حسن مدرب عام، وأحمد مجدى مدربًا، وأسامة فهمى مدرب حراس مرمى، ومحمد كمال إدارى .

فريق زمالك 2000 يحرز 13 هدفا فى مرمى العجوزة

فريق زمالك 2000

فوز كبير لشباب الزمالك

مباراة زمالك 2000 والعجوزة

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شباب الزمالك يفوز على العجوزة 13/0.. اقرأ التفاصيل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .