شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يواجه لبنان ودياً استعدادًا لكأس أمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اليوم منتخب الشاطئية معسكرا مغلقا استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية، وذلك تحت قيادة المدير الفني أحمد عبدالرازق، استعدادًا لبطولة أمم افريقيا التى تقام في الفترة ما بين 8 لـ14 ديسمبر بشرم الشيخ. ويتواجد منتخب مصر للكرة الشاطئية فى المجموعة الأولى بجانب منتخبات المغرب وكوت ديفوار ومدغشقر. يلعب منتخب الشاطئية، 3 مواجهات ودية أمام نظيره اللبناني؛ استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية 2018 بشرم الشيخ ، أيام 30 نوفمبر و1 و2 ديسمبر استعدادًا للبطولة.

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