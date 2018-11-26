شكرا لقرائتكم خبر عن التونسى بلخواص حكما لمباراة نجوم المستقبل وبيراميدز.. وأمين عمر للنجم والترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم إسناد إدارة مباراة نجوم المستقبل وبيراميدز، التى تقام بعد غد الأربعاء ضمن الأسبوع السادس عشر لدورى القسم الأول، لطاقم حكام تونسى يتكون من سليم بن مصطفى بلخواص حكم ساحة ويعاونه محمد بن محمد باكير ورمزى بن رمضان بن فرج، ونضال بن محمد بن لطيف حكماً رابعاً.

وعلى جانب آخر، اختارت لجنة الحكام الحكم أمين عمر لإدارة مباراة النجم الساحلى والترجى فى الدورى التونسى التى تقام فى نفس اليوم، ويعاونه سامى هلهل وأحمد لطفى، ومحمد حنفى حكماً رابعاً.