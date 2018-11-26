شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو يخرج من حسابات الأهلى أمام المقاولون.. وجلسة بين مؤمن وعبدالحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج المغربى وليد ازارو مهاجم الأهلي من حسابات الجهاز الفنى لفريقه بقيادة محمد يوسف فى مواجهة المقاولون العرب، وغاب وليد ازارو عن مران الأهلي الجماعى المقام حاليآ على ملعب التتش بالجزيرة، واكتفى بالتأهيل والجرى حول الملعب فى ظل استمرار معاناته من تورم فى القدم يتعذر بسببه ارتدائه للحذاء.

فى الوقت الذى عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة جلسة سريعة مع مؤمن زكريا لاعب الفريق على هامش المران وذلك لحسه على التركيز فى الفترة القادمة مع الفريق وحسم موقفه من تجديد تعاقده مع الفريق سريعاً.

يستعد النادى الأهلى لمواجهة نادى المقاولون العرب غدا الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، على ملعب ستاد السلام الدولى.